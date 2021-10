La seconda edizione del Concorso di “Riciclo creativo”, svoltasi domenica scorsa all’interno della manifestazione “L’Isola dei Curiosi”, è stata vinta da Bruno Amato con l’opera ‘Il falco Pelly’. Il falco è stato costruito riutilizzando cucchiai, coltelli e forchette. La premiazione, effettuata dall’Assessore all’Ambiente e Scuola Avv. Adele Ceccarelli, si svolta domenica pomeriggio nella rinnovata Piazza Don Minzoni. Sempre in Piazza Don Minzoni ha destato curiosità ed interesse l’installazione “Formiche & Co.”. Un’idea ‘creativa’ realizzata con vecchie cornette del telefono da Davide Lazzarini così come la mega-scarpa di John Ros Simoncini. Rinviato per la pandemia COVID nella scorsa primavera, l’appuntamento con “L’Isola dei Curiosi”, il caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato, al riciclo, si è svolto nel centro di Bellaria Igea Marina con una buona cornice di pubblico grazie anche alle belle giornate dello scorso week end.