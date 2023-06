L’istituto comprensivo “Centro storico” in visita alla Stazione navale della Finanza

Gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Centro Storico” di Rimini, nel solco del percorso culturale legato alla “Giornata del mare” celebrata l’11 aprile scorso, finalizzato al rispetto delle regole connesse con l’ambiente marino per la salvaguardia del suo ecosistema dall’inquinamento e dall’eccessivo sfruttamento delle risorse, hanno fatto visita agli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.

Il gruppo, accompagnato dal Dirigente scolastico dell’Istituto e composto da studenti ed insegnanti, dopo il benvenuto del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, nel corso della visita ha assistito all’esposizione dei compiti istituzionali del Corpo ed all’illustrazione dei principali settori di servizio in cui sono impegnate le Fiamme Gialle del comparto aeronavale regionale. Sono stati illustrate le attribuzioni dei finanzieri di mare, con particolare riferimento alle attività svolte dai Nuclei Sommozzatori, fornendogli l’occasione di ammirare da vicino le specifiche attrezzature utilizzate dal Corpo per le attività sottomarine.

I giovani uditori sono risultati particolarmente coinvolti, altresì, durante la visita a bordo del Guardacoste di 22 metri classe Buratti “G.221 Capitano Cultrona”, dove hanno potuto prendere visione delle più recenti dotazioni tecnologiche di cui sono dotate le moderne unità navali della Guardia di Finanza. Sono stati inoltre illustrate le attività svolte nel settore della “sicurezza del mare”, affidata in via esclusiva al comparto aeronavale del Corpo, con riferimento al contrasto ai traffici illeciti e all’immigrazione clandestina, nonché alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare. La proficua esperienza ha suscitato il vivo interesse degli intervenuti, i quali hanno dimostrato di saper comprendere ed apprezzare le principali funzioni istituzionali della Guardia di Finanza, volte alla difesa del benessere dei cittadini, anche mediante la diffusione dei valori della legalità.