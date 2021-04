L'istrice non ce l'ha fatta, l'animaletto morto annegato nonostante i soccorsi

Si è conclusa nel peggiore dei modi l'avventura balneare dell'istrice che, all'alba di giovedì, era stato visto aggirarsi sulla battigia del Bagno 85. Secondo i volontari, che erano accorsi sul posto dopo le diverse segnalazioni, l'animaletto spaventato da cani e passanti si è tuffato in mare allontanandosi dalla riva. Lo sforzo, la paura e lo stress, però, hanno avuto il sopravvento ed è morto annegato. I resti sono stati recuperati dai volontari dell’associazione "K. Lorenz", addetta ai recuperi degli animali selvatici in difficoltà, che nulla hanno potuto fare per salvare l'istrice.