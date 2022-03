L'olio è un'eccellenza, la Guida Bibenda assegna il riconoscimento delle Cinque Gocce

Un premio che sa di rivincita. La Guida Bibenda 2022 redatta dalla Fondazione Italiana Sommelier ha assegnato le Cinque Gocce all’olio èVO 2021 di San Patrignano, un riconoscimento prestigioso all’impegno, alla tenacia e alla voglia di riscatto dei tanti ragazzi che si sono impegnati per realizzarlo. Entrati in comunità per ritrovarsi, quasi nessuno di loro aveva la minima conoscenza di olivicoltura e invece oggi si ritrovano a stringere fra le mani uno dei premi più importanti per chi produce olio, che in comunità mancava dal 2019.

L’èVO 2021 è un prodotto di qualità e rispettoso della biodiversità per il quale si sono impegnati un totale di 30 ragazzi facenti parte dei settori parco/cantina e coltivazioni. “La gioia dei ragazzi nell’apprendere dell’assegnazione del premio è stata grande. Il merito va tutto a loro che si sono occupati con grande disponibilità e responsabilità degli ulivi, specie nei momenti della potatura e della raccolta – spiega Claudio Pedrelli, responsabile che segue questa attività – Venire da anni in cui si sentivano inutili e senza uno scopo e vedersi oggi premiati per un prodotto che hanno seguito in ogni sua fase è una soddisfazione unica. Scoprono qui la passione per questa attività e per alcuni di loro significa apprendere una professionalità spendibile all’esterno in aziende agricole, una volta terminato il percorso di recupero”. Un olio che è figlio di una ottima annata: “Da circa 230 quintali di olive abbiamo ricavato circa 8000 bottiglie, quasi quanto l’anno precedente quando la raccolta era stata superiore. La resa è stata davvero ottima”.