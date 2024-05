L'omicidio di Pierina, un giallo che dura da 7 mesi. Per i figli della vittima "Confidiamo nella svolta"

Sono passati 7 mesi dalla mattina dello scorso 4 ottobre quando il corpo di Pierina Paganelli venne ritrovato nel vano delle scale del condominio di via del Ciclamino massacrato con 29 coltellate. Un delitto per il quale, al momento, non ci sono ancora indagati ma che ha scoperchiato relazioni clandestine e tanti rancori famigliari nell'orbita della vittima. Un giallo che ha suscitato un forte clamore mediatico con tante trasmissioni televisive nazionali che si occupano dei protagonisti della vicenda: Giuliano Saponi, figlio della vittima e protagonista di un misterioso incidente stradale avvenuto prima dell'omicidio e per il quale era finito in coma. Manuela Bianchi, la nuora di Pierina che aveva trovato il corpo senza vita della 78enne; l'indagine aveva fatto emergere la sua relazione extraconiugale col vicino Louis Dassilva. Quest'ultimo sposato con Valeria Bartolucci, ex amica della Bianchi dopo la scoperta del tradimento del marito. Loris Bianchi, fratello di Manuela, che nei primi giorni dell'indagine sarebbe stato protagonista di una serie di incongruenze sul suo alibi fornito agli inquirenti della Squadra Mobile.

Un mistero che, quindi, è sempre ruotato intorno ai residenti e ai frequentatori dello stabile di via del Ciclamino passato e ripassato al setaccio da investigatori e Scientifica a caccia di indizi anche se Davide Barzan, consulente dello studio legale Barzan che tutela Manuela e Loris Bianchi, ha sempre sostenuto che ad uccidere la 78enne possa essere stato un assassino esterno alla cerchia di famigliari e conoscenti. Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, i figli della vittima assistiti dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, sono invece fiduciosi che in tempi brevi possa esserci una scolta sulle indagini tanto che per loro conto è stato presentato un memoriale in Procura dove si chiede di allargare il cerchio delle indagini e sottoporre al test del dna tutti i residenti del condominio. Allo stesso tempo, come è emerso nell'ultima puntata della trasmissione "Quarto grado" di Rete4, gli opinionisti presenti sono convinti che "la svolta arriverà presto". Una convinzione condivisa anche dai figli della vittima.