L'opportunità per i giovani, servizio civile con la Comunità Papa Giovanni XXIII: come fare domanda

L Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il bando di Servizio Civile Regionale 2024, a cui possono partecipare tutti i giovani e le giovani tra i 18 ed i 29 anni compiuti: con la Comunità Papa Giovanni 23esimo sono 16 i posti disponibili nei territori delle province di Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Rimini. I posti disponibili con l’associazione prevedono attività di supporto ed accompagnamento a minori ed adulti in condizioni di fragilità psico-sociale, attraverso attività educative, socio-riabilitative, ludico-espressive.

Nello specifico i giovani e le giovani possono candidarsi per il progetto "Un'altra occasione regionale 2024", dove sono disponibili 10 posti nelle province di Bologna e Modena; mentre il progetto "Insieme per crescere" mette a disposizione due posti a Forlì ed altrettanti a Rimini. Infine c'è il progetto "Vari@bility", dove sono disponibili 2 posti a Cesena presso il Centro Diurno Don Oreste Benzi. I progetti, in caso di selezione positiva, prenderanno avvio il primo ottobre per una durata di 10 mesi, e prevedono un contributo mensile. Per candidarsi sarà sufficiente compilare la domanda online sulla piattaforma HeliosERGiovani entro le ore 14.00 di lunedì 15 luglio. Sulla guida alla compilazione sono descritti tutti i passaggi per la corretta presentazione.