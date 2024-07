L'Osservatorio italiano delle destinazioni balneari incorona Rimini

Il report Jfc, Osservatorio italiano delle destinazioni balneari, mette Rimini in testa al ranking delle 20 principali località marine del paese. Ma per il sindaco, Jamil Sadegholvaad, in quella classifica ci sono "spunti di lavoro e discussione anche per il sistema turistico locale". Perché "siamo alla vigilia di una stagione nuova sul fronte della forma che si vorrà dare all'industria turistica nazionale, a partire dal balneare". E perché il turismo "corre". A Rimini, quindi, "è necessario anche elevare il livello del dibattito, tornando ad utilizzare come si deve e come si merita il luogo del Piano strategico, per uscire da cul de sac dialettici non solo inutili ma che spesso hanno solo il risultato di farci guardare con nostalgia al passato". Di certo, riflette Sadegholvaad, avere orientato l'infrastrutturazione strategica di Rimini negli ultimi 10 anni verso sostenibilità e benessere, come la pedonalizzazione del lungomare, "ci pone in una condizione di vantaggio che però deve essere continuamente integrata dall'innovazione in tutti i comparti della filiera turistica, pubblici e privati". Tra gli elementi del report, quindi, il sindaco ne mette in fila alcuni, proprio come spunti di riflessione. Tanto per cominciare, è in aumento la quota di italiani che dicono di volere fare vacanza a settembre e ottobre rispetto a giugno. Le vacanze sono sempre più "iperpersonalizzate: il modulo standard appartiene ormai al passato", inoltre cresce la quota di ospiti stranieri che cerca "libertà assoluta", cioè prenota l'alloggio e poi si organizza in loco per il resto. "E si organizza soprattutto in relazione a tutto ciò che è benessere fisico ed alimentare".

Secondo le stime Jfc durante l'estate 2024 gli alloggi messi a disposizione dalla piattaforma Airbnb nelle destinazioni balneari italiane saranno oltre 230.000, in grado di generare 37 milioni di presenze turistiche, prosegue il primo cittadino. E ancora, i servizi maggiormente apprezzati dai turisti che scelgono il mare sono: servizi di spiaggia (lettini, ombrelloni, bar, ristorazione, giochi, aree sportive, areee baby, parking bici), eventi nelle località, shuttle service, possibilità di usufruire di percorsi, trekking e passeggiate nel territorio circostante. C'è poi molta attenzione da parte dei turisti, soprattutto per il mese di agosto, per il 'fattore prezzo' e infine nella scelta della destinazione cresce la motivazione della compagnia del proprio animale. "E' chiaro- ragiona il sindaco riminese- che dopo il Covid le tendenze e le motivazioni della scelta di viaggio sono in rapidissima evoluzione e forse rivoluzione". Ed è anche vero che "il mondo del turismo corre", quindi "dobbiamo correre tutti".