L’RDS Stadium sarà il nuovo centro Federale Danza Sportiva

La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto definitivo\esecutivo - a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta - di conversione dell’RDS Stadium in Centro Federale FIDS (Federazione Nazionale Danza). L’intervento è finanziato dall’Unione Europea attraverso le risorse stanziate dal PNRR con 4.000.000 di euro. l progetto prevede la conversione dell’RDS Stadium in centro Federale FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva, per permettere lo svolgimento di gare/campionati e attività formative accademiche della Federazione.

Gli interventi previsti per la conversione della struttura, in accordo con quanto prescritto dal bando PNRR, hanno due obiettivi principali: riqualificazione energetica dell’edificio attraverso interventi di efficientamento energetico. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento degli impianti con efficientamento energetico associato all'utilizzo integrato di fonti energetiche rinnovabili (FER), attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici (per l’alimentazione di un impianto di 220kw) e la conversione dell’impianto di climatizzazione con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Riqualificazione funzionale “reversibile” dello Stadium attraverso opere mobiliIl progetto prevede la realizzazione di due aree funzionali adibite alla danza. Le aree che si andranno a costituire sono definite: “Area on the floor” dedicata alle gare ed alla formazione e il ballo di coppia e “Area on stage” dedicata alle gare di danze artistiche. Le due arene dovranno poter essere utilizzate contemporaneamente.

Sarà garantita la reversibilità degli spazi interni?per consentire l’uso attuale dell’immobile per eventi musicali e culturali (es. concerti) per circa?5.000 posti. Sono inoltre prviti importanti interventi relativi la manutenzione degli spogliatoi esistenti, e la realizzazione di nuove aree smistamento atleti. Lo stadium sarà inoltre dotato di arredi ‘sky box’ e di nuovi arredi polifunzionali per aree spettatori esclusive situate a bordo campo.

“Un progetto polifunzionale – spiega l’assessore Mattia Morolli – che va non solo nella direzione funzionale di fare di Rimini un polo nazionale della danza sportiva, ma anche in quella dell’efficientamento energetico. Un progetto ambizioso che partirà nei prossimi mesi e che consegnerà a Rimini una struttura all’avanguardia per lo sport, gli eventi con importanti ricadute sia sotto il profilo turistico che sulla qualità di vita complessiva della città”.