L'ufficio postale rinnova la sede e abbatte le barriere architettoniche: la visita del sindaco

La sindaca Alice Parma ha fatto visita lunedì pomeriggio all’ufficio postale di piazza Marconi, dove da pochi giorni sono terminati i consistenti lavori di ristrutturazione. Accolta da Patrizia Pagliarani, direttrice della Filiale di Rimini, e da Monica Giani, direttrice dell’Ufficio Postale di Santarcangelo, la sindaca Parma ha potuto apprezzare gli spazi interni completamente rinnovati, l’eliminazione delle barriere architettoniche – compreso l’abbassamento del bancone di uno sportello per accogliere le persone disabili – nonché il superamento della separazione fra personale dell’ufficio e utenza.

Oltre alle misure predisposte a contrasto della diffusione del Covid-19, la sindaca Parma ha particolarmente apprezzato il sistema di accesso all’ufficio su appuntamento tramite i canali web e WhatsApp, una modalità efficace per eliminare i tempi di attesa, sempre più utilizzata anche in seguito allo scoppio della pandemia.

Poste Italiane ha confermato, infine, i tempi per lo smontaggio della struttura provvisoria collocata nell’arena Supercinema, che tornerà a essere fruibile entro la fine del corrente mese di maggio.