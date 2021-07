L'ultimo saluto a Raffaella Carrà: corteo funebre per Roma, camera ardente in Campidoglio

La cerimonia funebre fissata per venerdì alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle 12, il marito Japino: "Tutti uniti in un saluto virtuale"

Partono domani con un corteo funebre le esequie della conduttrice scomparsa a 78 anni per una malattia che non ha voluto rendere nota. Mentre giovedì ci sarà la camera ardente in Campidoglio e venerdì funzione funebre alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle 12. Giovedi 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. Venerdì, alle ore 12, si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio. "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella". È l'appello che Sergio Iapino ha voluto lanciare questo pomeriggio a tutti i fans di Raffaella.