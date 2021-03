L'ultimo saluto allo storico ristoratore: fissati i funerali

Saranno celebrati sabato, alle 15, nella chiesa della Madonna della Neve a Ponte Verucchio i funerali di Adolfo Zaganti, lo storico ristoratore della Valmarecchia. Venerdì, invece, alle 20, si terrà in chiesa la veglia di preghiera. Stroncato dal covid a 84 anni, Zaganti era molto conosciuto in Valmarecchia e non solo. Il suo bar trattoria "Zaganti" a Ponte Verucchio è una meta prediletta per gli amanti della buona cucina e lui, nonostante fosse andato in pensione da tempo, ha sempre lavorato fino all'ultimo dando una mano a suoi figli.

Tantissimi i messaggi di cordoglio scritti da amici e clienti sulla pagina facebook del locale, in tanti hanno apprezzato nel tempo la sua gentilezza, la sua generosità e simpatia. Tra i messaggi d'affetto giunti alla famiglia c'è anche quello della sindaca di Verucchio Stefania Sabba che lo saluta così per l’ultima volta: "Un pezzo di storia che se ne va. Una presenza discreta e vigorosa allo stesso tempo. Ricordi lucidi che condivideva volentieri mentre correva da un lato all’altro del bar, del ristorante, mai pigro. Ci mancherai Zaganti".