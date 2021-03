L'ultimo viaggio di Raoul Casadei, la salma al cimitero di Rimini per la cremazione

E' arrivato al cimitero di Rimini, dove sarà cremato, intorno alle 17.15 il feretro di Raoul Casadei il "re del liscio" deceduto a 83 anni a causa del Covid. I parenti, molti dei quali ancora alle prese con la stessa malattia, hanno dato l'ultimo saluto al cantante al "Bufalini" di Cesena per poi non accompagnarlo nell'ultimo viaggio fino alla sala del commiato riminese. Già nella mattinata di lunedì avevano annunciato che non ci sarebbero state cerimonie funebri pubbliche. "Mio padre non avrebbe voluto una cosa così per ricordarlo - ha spiegato il figlio Mirko. - Avrebbe preferito una grande festa e così faremo quando l'epidemia sarà finita. Stiamo pensando a un concerto con canti e balli per ricordarlo col suo sorriso e la sua grande vitalità. In queste ore abbiamo ricevuto tantissime testimonianze di affetto e il fatto che diverse amministrazioni comunali stiano pensando di intitolare una via o una piazza a Raoul non può che farci piacere. Il sogno della mia famiglia sarebbe quello di ua rotonda come quella di Gatteo dove spicca il testo di 'Romagna mia'". "Tu sei la mia Simpatia... il mio papà di serie A. Grazie a tutti per l'abbraccio mondiale che ci state facendo... arriva tutto! Lo saluteremo insieme con una festa semplice, allegra e un bicchiere di sangiovese, sorridenti come ci ha sempre insegnato" ha aggiunto sul suo profilo Facebook la figlia, Carolina Casadei. Lo stesso Mirko Casadei ha poi spiegato di non acere ancora le idee chiare per la sepoltura dei resti del padre. "Mi piacerebbe disperdere le ceneri dove Raoul è sempre voluto stare: in mezzo al mare - ha detto il figlio Mirko. - Non so però se si potrà fare, né cosa deciderà la mia famiglia. Sono cose a cui sinceramente non avevamo mai pensato".