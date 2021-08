La banda del Rolex in azione, strappato Daytona da 25mila euro

Strappo di Rolex a Rimini, nella serata di domenica, dove un turista è stato aggredito da due individui che si sono impossessati del prezioso quadrante. Il colpo è andato in scena verso le 23 quando la vittima, in compagnia di un amico, stava attraversando in bicicletta il Borgo San Giuliano. Arrivato in via Marecchia, secondo quanto ricostruito, è stato affrontato dai malviventi che lo hanno aggredito con una mossa fulminea per strappargli dal polso un Daytona da 25mila euro. Ne è nata una collutazione ma, alla fine, i rapinatori hanno avuto la meglio scappando col bottino e facendo perdere le loro tracce. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.