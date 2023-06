La bandiera blu sventola sopra Bellaria

Si è tenuta sabato a Bellaria presso la sede della Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori Gigi Tagliani la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu, avvenuta alla presenza delle autorità, destinata alla città. Quella bellariese è una delle nove destinazioni emiliano romagnole riconosciute nel 2023, ha raggiunto quest'anno il prestigioso traguardo della 15^ Bandiera Blu consecutiva. Il riconoscimento internazionale conferito dalla Foundation for Environmental Education (Fee) annualmente premia le località marittime e gli approdi turistici virtuosi in tema di qualità delle acque, efficienza delle strutture balneari, misure di sicurezza e gestione sostenibile del territorio: un motivo d'orgoglio per la città ed un valore aggiunto per la sua offerta turistica.