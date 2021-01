La Befana della Polizia fa visita ai bambini della Pediatria dell'ospedale Infermi

La Befana della Polizia di Stato nella mattinata dell'Epifania ha fatto visita ai piccoli ospiti dei Reparti della Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, regalando un sorriso a chi, in queste giornate di festa, è stato costretto per motivi di salute, a trascorrerle in ospedale anziché a casa. Ad accoglierla, all’ingresso, c’erano i medici che hanno ricevuto i cesti di calze e doni da consegnare ai bambini.

L’iniziativa, voluta dal Questore della Provincia di Rimini, è partita da una raccolta di donazioni da parte dei poliziotti della provincia che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e solidarietà ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie regalando un momento di gioia e di svago in questo periodo di difficoltà.

L’iniziativa, emozionante per i poliziotti, è stata una ulteriore occasione per confermare che la Polizia di Stato non è solo prevenzione e repressione dei reati, e pronto intervento per necessità di soccorso pubblico, ma anche umanità, solidarietà e vicinanza.