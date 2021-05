La biblioteca di Verucchio si arricchisce di libri speciali per ipovedenti e dislessici

Sessanta nuovi libri a caratteri grandi destinati a persone ipovedenti, affette da dislessia, oppure in età avanzata e più in generale con problemi di vista per una biblioteca comunale ‘Don Milani’ sempre più a misura di tutte le utenze. Il contenitore comunale verucchiese li ha ottenuti grazie all’adesione al progetto ‘Leggere Facile, Leggere Tutti’ promosso dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti BII Onlus. Si tratta di libri “speciali” che, grazie alla stampa con dimensione ingrandita del carattere tipografico, agevolano la lettura in autonomia e sono già stati messi a disposizione degli utenti, collocati in un apposito scaffale dove sono suddivisi tra testi per adulti e per ragazzi, catalogati e visibili anche nell’OPAC Scoprirete (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do), il catalogo on-line delle biblioteche di Romagna e San Marino, inserendo tra i criteri di ricerca la parola chiave “Leggochiaro”



“Questo progetto è il segno del nostro continuo impegno nella promozione della lettura (intrapreso da diversi anni anche con la partecipazione al progetto nazionale ‘Nati per Leggere’) e della valorizzazione del riconoscimento di ‘Città che Legge’ ottenuto già da tempo. Rappresenta inoltre un’occasione importante di avvicinare i cittadini alla lettura, rendendo l’istituto culturale sempre più inclusivo con l’acquisizione di ulteriori volumi accessibili a tutti, prestati sempre gratuitamente” commenta con orgoglio la direttrice Lisetta Bernardi, rivelando di “aver ricevuto anche la donazione di alcuni audiolibri con CD allegato che andranno a incrementare la dotazione unendosi a quelli già posseduti dalla biblioteca”.



Non solo. “Il progetto proseguirà con l’invio di altri libri a grandi caratteri per completare un vasto elenco con volumi che vanno dai grandi classici fino ai più recenti libri di narrativa, per adulti e ragazzi. E con questa adesione, Verucchio entra anche all’interno della rete di biblioteche sensibili alla diffusione dell’abitudine alla lettura nelle fasce d’utenza più deboli e ad alto rischio di emarginazione, nell’ambito della circolazione delle informazioni e della cultura”.