La campagna elettorale si infiamma sulle infrastrutture: battibecco Frisoni-Ceccarelli

Dopo il botta e risposta sulla questione del casello A14 per servire la Fiera di Rimini, in candidato sindaco attacca l'amministrazione su una serie di opere rimaste al palo

Si infiamma la campagna elettorale a Rimini e, dopo il botta e risposta tra il candidato sindaco del centrodestra Enzo Ceccarelli e l'assessore alla Mobilità Roberta Frisoni sulla questione della realizzazione di un casello autostradale che possa servire la Fiera, volano nuove scintille. A passare all'attacco è Ceccarelli ricordano alla Frisoni, tacciata di avere "il solito atteggiamento da professorina", l'iter per l'opera autostradale. "Un comunicato stampa del comune - commenta il candidato a sindaco del centrodestra - non è una tavola delle legge. Ed infatti del casello ancora non c’è traccia. Quindi non è la mia proposta in ritardo, ma è il Comune che è in ritardo di quattro anni. Ma c’è di più: nel Prit 2025 si parla genericamente di un nuovo casello autostradale per l’area di Rimini, senza specificare che è dedicato alla Fiera, e chi conosce i documenti come il Prit sa che si tratta, il più delle volte, di libri dei buoni propositi.

"Nello stesso comunicato - prosegue Ceccarelli - Frisoni diceva, a chiare lettere, che era necessario un potenziamento del porto di Rimini per collegamenti veloci con Croazia e Slovenia. Notizie dell’opera? E si parlava di un collegamento su corsia riservata tra Rimini e San Marino. Notizie dell’opera? E a proposito di grandi opere chiediamo alla professoressa Frisoni lumi su quel capolavoro del Metromare, opera “pensata” all’inizio degli anni ’90, costata oltre 100 milioni di euro, e oggi, 16 settembre 2021, ancora ferma perché è in corso il collaudo dei “nuovi” mezzi. Sappiamo come risponderà l’assessore Frisoni: “Abbiamo già proposto… abbiamo già fatto richiesta… ci sono valutazioni in corso… dateci tempo di completare il lavoro…” Giusto, sono solo dieci anni che l’amministrazione Gnassi è al potere".