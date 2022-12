La campionessa di triathlon Asia Mercatelli diventa 'ambasciatrice di Riccione nel mondo'

L’assessore allo Sport del comune di Riccione, Simone Imola, ha premiato la campionessa del mondo di triathlon Asia Mercatelli, consegnandole l’attestato di ambasciatrice della città di Riccione nel mondo. Asia Mercatelli, 22 anni, campionessa italiana di triathlon olimpico e fresca di laurea in Lingue per l'impresa alla Cattolica di Milano, ha ritirato il riconoscimento accompagnata dalla famiglia.

La riccionese a settembre scorso ha sfiorato il titolo mondiale universitario a Maceio (Brasile) al termine di una gara che l'ha vista protagonista assoluta fin dalle battute iniziali. Precedentemente, a giugno scorso, Asia si è laureata campionessa italiana di triathlon olimpico, trionfando a Barberino di Mugello.

“Con grande orgoglio ho premiato Asia che porta alto il nome di Riccione in tutto il mondo - dice l'assessore - È sempre un piacere dare il riconoscimento di Ambasciatore o ambasciatrice della città di Riccione a talenti nel mondo dello sport. A Riccione siamo veramente fieri di avere una campionessa come Asia, che dimostra ogni giorno quanto l’impegno e la fatica portati avanti con costanza e dedizione permettano di ottenere questi ottimi risultati. Asia è un importante esempio per i giovani che grazie allo sport, possono realizzare i propri sogni. Asia oltre ad essere una campionessa nello sport è una ragazza impegnata nello studio, a lei vanno i nostri sinceri doppi complimenti”.