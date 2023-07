La Capitaneria di Porto festeggia i 158 anni e celebra gli eroi che hanno salvato un faentino durante l'alluvione

La Capitaneria di Porto di Rimini ha festeggiato i 158 anni della fondazione del corpo e, la cerimonia che si è tenuta nella mattinata di giovedì, è stata anche l'occasione per stilare il bilancio operativo e allo stesso tempo premiare i militari che in occasione dell'alluvione di maggio hanno salvato un faentino rimasto intrappolato dall'esondazione del Lamone. A prendere la parola è stato il comandante, capitano di vascello Giorgia Capozzella, che oltre a ringraziare le autorità presenti ha voluto sottolineare come "in queste giornate in cui siamo impegnati nella complessa attività di 'Mare sicuro', per garantire la sicurezza della balneazione e dei turisti che affollano la Riviera romagnola, voglio ringraziare il mio personale che come ogni giorno con passione e dedizione garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali nella quotidianità come nelle emergenze".

Nel suo discorso l'ufficiale si è soffermato sull'alluvione dello scorso maggio che, pur portando danni limitati sul territorio riminese, ha visto i militari impegnati nel soccorso delle popolazioni romagnole colpite dall'ondata di maltempo. "Conosciamo bene il mare, anche quando è in tempesta, ma siamo meno abituati a navigare nelle vie delle città diventate fiumi. Eppure in quei giorni, quando c'era da correre in soccorso delle popolazioni, siete stati voi a venire da me organizzandovi in maniera impeccabile prima ancora che vi venisse richiesto. Siete partiti in pochi minuti, lasciando a casa le vostre famiglie e i vostri figli che potenzialmente correvano gli stessi rischi di chi andavate a salvare, è questo il motivo che mi rende orgogliosa di tutti voi".

Tra il 16 e il 17 maggio, infatti, il sottocapo di I Classe Vito Antonio Calalbrese, l'aiutante II Classe Daniele Paracolli, il comune II Classe Nicola Chenetti e il sottocapo aiutante Desiderio Marullo sono partiti da Rimini col gommone per raggiungere una Faenza messa in ginocchio dall'esondazione. Quella notte si sono imbattuti nel signor Luigi che era tornato a casa per portare in salvo la suocera e, con la sua auto, era stato travolto dalle acque del Lamone. Rimasto bloccato, era riuscito ad aggrapparsi al veicolo e dopo oltre 1 ora era stato individuato dai soccorritori anche loro messi in difficoltà dalla furia del fiume e costretti ad abbandonare la vostra vettura. Con gli altri mezzi di soccorso bloccati, i militari della Capitaneria di Porto hanno dato in tutti i modi assistenza al 65enne e solo dopo diverse ore sono riusciti a guadagnare la riva stremati ed infreddoliti.

"Da professionisti quali siete - ha proseguito il comandate Capozzella - avete mantenuto la calma. Mi ha colpito in particolare il modo con cui avete tenuto i nervi saldi, nonostante la vostra vita fosse appesa a un filo. Grazie a voi, oggi il signor Luigi è qui con noi. Lei, signor Luigi, lei quella notte si è imbattuto nei nostri angeli del mare che erano in trasferta sulla terraferma. Ma deve sapere una cosa: se i militari erano là e quel gommone, che ha rappresentato la sua salvezza, era nel centro di Faenza è stato anche grazie a Stefano Carlini ha risposto immediatamente alla nostra chiamata approntando il mezzo che è tornato in acqua a Rimini per rendere il mare più sicuro grazie all'impegno di MIchele Magnani".