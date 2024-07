La carta d'identità falsa non sfugge all'occhio degli esperti della Polizia di Stato

E' andata male per un giovane argentino che, incappato in un controllo delle Volanti, è stato smascherato come clandestino in Italia. Il sudamericano, nel pomeriggio di giovedì, insieme a una seconda persona si trovava a bordo di una vettura a cui il personale della Questura di Rimini ha intimato l'alt per una ispezione. Al momento dei controlli sono subito emersi dei problemi per lo straniero, risultato non in regola col permesso di soggiorno, e sul documento esibito che appariva non proprio genuino. La carta d'identità, quindi, è stata analizzata dagli esperti della Polizia di Frontiera che, in seguito a un attento accertamento, hanno evidenziato come fosse un falso abilmente contraffatto. Per l'argentino, quindi, sono scattate le manette ed è stato accompagnato in Questura. Dopo una notte in camera di sicurezza, il sudamericano è stato processato per direttissima con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.