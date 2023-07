La Casamatta traina le visite al centro storico: oltre 2.500 ingressi nel primo mese di apertura

La Casamatta di piazza Balacchi fa impennare le visite della Pro Loco al centro storico di Santarcangelo: nel corso del primo mese di apertura al pubblico del sito archeologico sono infatti più di 2.500 i visitatori che hanno fatto ingresso nella grotta di epoca Medievale appena restaurata. Dalla Pro Loco di Santarcangelo, che gestisce l’ufficio accoglienza turistica e che, a partire dal giorno successivo all’inaugurazione (9 giugno) ha arricchito gli itinerari proposti – fra centro storico, musei e grotte tufacee – con una tappa alla scoperta della Casamatta e dell’antica porta di San Michele, ingresso principale alla città medioevale, confermano lo straordinario interesse dei turisti per l’ultima scoperta della città sotterranea. Complice la stagione di eventi estivi e le numerose proposte speciali che la Pro loco ha messo a punto in queste settimane, la Casamatta sta riscontrando un ottimo successo di pubblico e traina il turismo estivo 2023: diverse centinaia sono le visite prenotate anche per questo fine settimana, numeri che fanno il paio con lo scorso weekend dove i visitatori al sito archeologico sono stati oltre 400.

Proprio sul fronte del turismo, i dati recentemente pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna confermano un trend in continua crescita per Santarcangelo. Da gennaio a maggio 2023 sono stati oltre 8mila i turisti in visita alla città, 7mila dei quali italiani, con una crescita del 48,7% rispetto al 2019 e del 21,8% rispetto al 2022. Stesse percentuali di aumento anche per i pernottamenti, che a maggio 2023 sfiorano quota 15mila, con gli italiani che ancora una volta hanno la quota preponderante (oltre 12mila). Dei connazionali, la maggior parte proviene da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto mentre fra gli stranieri i turisti tedeschi, francesi, svizzeri e statunitensi continuano ad essere i più numerosi.

Dall’assessore al Turismo Emanuele Zangoli “il ringraziamento a tutti i volontari e le volontarie che tutti giorni investono parte del proprio tempo e delle proprie energie nell’accompagnare i turisti alla scoperta dalla città, senza mai mancare anche in storie e aneddoti tra lo storico e il letterario che danno il senso di quella che è Santarcangelo”.

“I risultati raggiunti in campo turistico, sia per numeri assoluti che per trend di crescita, sono il frutto di un lavoro di valorizzazione di Santarcangelo che l’Amministrazione comunale sta portando avanti ormai da diversi anni” aggiunge la sindaca Alice Parma.

“Un valore, quello di Santarcangelo, che è fatto di cultura e cibo, paesaggio e artigianato, tradizioni e originalità. La costruzione di una forte rete tra Amministrazione comunale, associazioni e realtà del territorio, ci ha permesso di elaborare proposte culturali ed eventi nel corso di tutto l’anno – prosegue la sindaca Parma – rendendo così la nostra città meta di turisti dodici mesi su dodici. Allo stesso tempo, la cura, la manutenzione e la riqualificazione attenta di parti della città, dalla Casamatta ai percorsi lungo i fiumi, danno nuove prospettive ai visitatori, offrendo spunti e proposte innovative e originali. Il sistema turistico della città è quindi il frutto dell’unione vincente tra proposte culturali, valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, vitalità del tessuto commerciale e delle associazioni del territorio. Un sistema di accoglienza di alto livello che per il futuro – conclude la sindaca Parma – intendiamo consolidare grazie a questo lavoro di squadra, vero valore aggiunto per la nostra città”.