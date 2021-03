La città che cambia: sono tredici i cantieri aperti nella Perla Verde

A Tutt'oggi sono 13 i cantieri pubblici aperti contemporaneamente a Riccione: scuole, asfalti, lungomare, quartieri per investimenti sul territorio che superano i 20 milioni di euro. Prosegue spedito il Lungomare Goethe: in dirittura d'arrivo i lavori del primo tratto che vanno da piazzale Azzarita a piazzale Aldo Moro compreso. In questi giorni si stanno montando gli arredi, il verde e la fontana. Per quanto riguarda il secondo stralcio zona Nord proseguono i lavori che interessano parte del parcheggio nei pressi della Fattoria del Mare. Viale Tasso stanno proseguendo in ultimazione i lavori fino a viale Angiolieri e stanno proseguendo quelli fino a viale D'Azeglio che si concluderanno prima della stagione estiva. Rotatoria Statale 16 - viale Formia, completati i lavori di realizzazione della rotatoria e seguiranno a breve i lavori di completamento asfalti illuminazione pubblica, verde e segnaletica. Viale Verdi ripristino dei marciapiedi. Passeggiata mare Sud di viale Torino: sistemazione della pavimentazione, aiuole, e sostituzione illuminazione pubblica. Si concluderà entro Pasqua. Viale Da Verrazzano, in fase finale di messa in sicurezza della pista ciclabile lato Sud del sottopasso. A finire seguiranno i lavori della messa in sicurezza lato Nord del sottopasso. Lunedì scorso sono iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria di Viale Da Verrazzano angolo viale Limentani. Tali lavori si concluderanno entro il mese di maggio. In fase di ultimazione le asfaltature dei viali Tito Speri, Ugo Bassi, Novellara, La Spezia, Pisacane e Fiume. Al Centro studi si prosegue con i lavori in viale Ferrara a giorni si pianteranno le nuove alberature alte dagli 8 ai 9 metri. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, si sta lavorando alla scuola di viale Capri, la Catullo già sgomberata da breve inizierà la demolizione, mentre si sta lavorando alle fondamenta e ai sottoservizi per la posa del nuovo chiosco di Buon Vicinato di viale Caravaggio.

"Un ringraziamento al settore Lavori Pubblici e Ambiente, alla Geat che esegue diversi lavori di asfaltature è d'obbligo per il gran lavoro messo in cantiere - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Riccione è una città in costante movimento, i cittadini lo vedono ogni giorno, e in continuo miglioramento. Stiamo lavorando sodo e continueremo a farlo senza sosta finché tutte le opere che abbiamo messo in cantiere saranno completate. La dinamicità di un'amministrazione si vede anche dalla capacità che questa ha di progettare e seguire dalla prima all'ultima pietra un'opera pubblica. In questi anni abbiamo messo risorse e forza lavoro in quantità per garantire alla comunità servizi all'avanguardia e strutture nuove: strade, lungomare, assi commerciali, parchi, piste ciclabili, fluidificazione del traffico veicolare. Un lavoro che i cittadini riconoscono e che possono constatare ogni giorno. Nonostante un anno di restrizioni e di blocchi dovuti all'emergenza sanitaria i cantieri fino sono andati avanti anche nel rispetto della salute dei lavoratori. E' stato davvero uno sforzo enorme di progettazione e attenzione che ha visto l'amministrazione ogni giorno al fianco dei nostri tecnici e progettisti. Tutto questo mi fa pensare che siamo e saremo una grande squadra in grado di fare ciò che progetta. Dalle promesse ai fatti".