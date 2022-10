La Coldiretti piange la scomparsa di Lamberto Fabbri

Si è spento all'età di 59 anni Lamberto Fabbri, una delle colonne di Coldiretti Rimini, scomparso dopo una vita piena, attiva e impegnata, amato e benvoluto da familiari, amici, colleghi e soci dell'associazione di tutta la provincia. "Segretario di zona Coldiretti Morciano di Romagna - lo ricordano - Lamberto ha intrapreso una lunga ed onorata carriera lavorativa nella nostra Associazione, colonna portante della sede di Coriano e Morciano, noto a tutti per la grande dedizione alla “sua” Coldiretti e la disponibilità a tutti i soci che si rivolgevano a lui. Ricordiamo le sue parole: “E’ un onore attaccare le bandiere della Coldiretti. Nonostante i tanti anni, non mi sono ancora stancato di farlo”. Lamberto ha messo a disposizione della Coldiretti e della Comunità Riminese la sua alta professionalità, le sue passioni, che amava condividere con colleghi e amici, la sua disponibilità, la capacità di ascolto e di indirizzo verso chi di noi si è rivolto a lui per un aiuto, un consiglio o una consulenza. Ricordiamo con grande commozione ogni momento dedicato alle manifestazioni, agli incontri ed alle numerose iniziative in cui Lamberto, sempre col sorriso e sempre presente, animava lo spirito di tutti. “Lamberto non diceva mai di no” racconta Loredana Fusco collega di Coldiretti Morciano!.

Lo hanno salutato in centinaia questa mattina, nella Chiesa di Coriano, cui era parrocchiano. E’ stata tanta la commozione e l’affetto che gli amici del circolo Tennis, i familiari e i colleghi, hanno espresso durante la commemorazione, ricordando, attraverso le parole del figlio, come Lamberto abbia vissuto una vita all’insegna del sorriso e della gentilezza e ci abbia lasciati con la stessa dignità che lo ha caratterizzato sempre. Lamberto lascia la moglie Barbara e il figlio Francesco.