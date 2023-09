La comunità si unisce per “Santarcangelo c’è”, cena a sostegno degli alluvionati della Romagna

Dieci chef ai fornelli, undici ristoranti, pizzerie e rosticcerie, oltre trenta attività economiche sostenitrici al lavoro per “Santarcangelo c’è”, la cena di beneficenza che, dopo i Comuni terremotati di Emilia e centro Italia, torna a riunirsi martedì 12 settembre per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni alluvionate. Anche questa volta, piazza Ganganelli sarà il teatro di una grande tavolata con i migliori prodotti del territorio: la cena è organizzata da Comune di Santarcangelo, Consulta del Volontariato, Summertrade, Pro Loco, Città Viva Santarcangelo e Brigata del Diavolo. Antipasti, primi, secondi, dolci, vini di qualità e altre bevande il ricco menù proposto, grazie ad aziende agricole, panetterie, alimentari, gelaterie, bar, ristoranti, rosticcerie, pizzerie e altre imprese che hanno contribuito alla serata che avrà inizio a partire dalle ore 19. Alle 21,30 invece è in programma il concerto del gruppo di Sorrivoli, città colpita anch’essa dal maltempo dello scorso maggio, punk rock e folk “Lennon Kelly”.



“Ancora una volta Santarcangelo si unisce e si mobilità per una causa benefica – afferma la sindaca Alice Parma – quella che si è messa in moto è una macchina della solidarietà nella quale ognuno offre il proprio contributo, secondo le proprie disponibilità, per sostenere chi si trova in una situazione di difficoltà”. "Un senso di comunità, quello che è emerso con particolare forza in questa occasione – conclude la sindaca Parma – che è stato alimentato dal grande lavoro di Pro loco e Città Viva e dei loro presidenti Filiberto Baccolini e Alex Bertozzi, che insieme hanno riunito imprese e attività della città a sostegno dell’iniziativa, da Fausto Fratti che ha chiamato a raccolta i migliori chef del territorio per una proposta di altissima qualità, la Strada dei Vini e dei Sapori che porterà in piazza 16 cantine del Progetto Rimini Rebola, nonché da tutti i territori, nonché di tutti i volontari che parteciperanno all’evento”.





Per partecipare alla cena è necessario contattare la Pro loco al numero 379/1221101 (telefono e WhatsApp) e versare la quota di 50 euro sul conto corrente IT29 A088 5268 0200 2101 0274 241 (RomagnaBanca, filiale di Santarcangelo), con la causale “Santarcangelo c’è”. Il pagamento, inoltre, può essere effettuato direttamente presso l’ufficio Iat/Pro Loco di via Cesare Battisti, aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Oltre alla cena, chi volesse contribuire con una donazione volontaria, può effettuare un versamento al medesimo IBAN inserendo la causale “Raccolta fondi alluvionati”.In cucina: Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa) e Cristian Pratelli (Summertrade) coordineranno: per Santarcangelo: La Bottega del Panzerotto - Piadineria Alla Scalinata - Piadineria Dei Portici - Pizzeria L’Arcangelo - Pizzeria Oppalà - Ristorante Calycanto - Ristorante Da Mario - Ristorante La Bosca - Ristorante Zaghini - Rosticceria Graziella - Trattoria Del Passatore. Insieme a: Paolo Bissaro (Lingua, Rimini) - Marco Bravetti (Tocia! Cucina e comunità, Venezia) - Omar Casali (Marè, Cesenatico), Claudio Di Bernardo (Grand Hotel, Rimini), Davide Grumbianin (Benso, Forlì), Luca Racis (Il Gatto sull’Albicocco, Rimini), Andrea Rossetti (Antico Veturo, Padova), Mattia Terenzi (Onda Blu, San Mauro Mare).