La Confcommercio incontra il sindaco di Cattolica Franca Foronchi

Incontro istituzionale a Cattolica per Confcommercio della provincia di Rimini. Il presidente della delegazione di Cattolica, Giacomo Badioli e il provinciale Gianni Indino hanno fatto visita in municipio alla sindaca di Cattolica, Franca Foronchi. “Un colloquio franco e costruttivo – spiega il presidente di Confcommercio Cattolica, Giacomo Badioli – in cui abbiamo trovato notevoli punti di convergenza, a cominciare dall’importanza dei corpi intermedi sottolineata dalla sindaca Foronchi, che ha ribadito la sua intenzione di avere le associazioni di categoria tra gli interlocutori di questa amministrazione locale per discutere e condividere soluzioni riguardo ad iniziative ed eventi che coinvolgono la città e il suo tessuto economico. Abbiamo parlato di temi a noi molto cari come l’esigenza di parcheggi auto a servizio dei viali del commercio, il suolo pubblico in concessione ai pubblici esercizi, il piano spiaggia e il decoro urbano. L’incontro è stato utile per iniziare un percorso e costruire un dialogo costante con l’Amministrazione per portare avanti le istanze dei nostri associati attraverso idee e progetti, in primis per Cattolica, ma anche per lo sviluppo turistico e commerciale di tutta la costa della provincia di Rimini in un’ottica di sviluppo unitario della nostra zona”

“Sono molto soddisfatto di questo primo incontro – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - che mi ha permesso di conoscere personalmente la prima cittadina di Cattolica, a cui auguro un buon lavoro insieme a tutta la sua amministrazione. Ringraziamo la sindaca Foronchi per questo incontro: sono convinto che saprà fare bene e mi aspetto grande condivisione dei programmi e un atteggiamento aperto e concreto. Davanti abbiamo cinque anni per lavorare insieme affinché le speranze di crescita e le giuste ambizioni dei commercianti e dei piccoli imprenditori del territorio vengano messe al primo posto. Sono convinto che con il dialogo e la ragione si otterranno ottimi risultati”.

“Ho incontrato con piacere ed ascoltato i rappresentanti locali di Confcommercio – dice la Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi -. Le istanze che mi hanno rappresentato sono alla nostra attenzione e tra i temi che come amministrazione ci siamo impegnati a trattare. Ci adopereremo con fervore ad intervenire fattivamente per incidere sul tessuto economico locale andando incontro alle realtà imprenditoriali del territorio. Sono convita che avremo ulteriori occasioni di confronto con i quali verificare il progredire delle azioni messe in campo”