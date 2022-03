La coppia di travel blogger torna a viaggiare: "La meta della ripartenza è l’isola di Mauritius"

Non solo l’Italia, ma anche Sharm El Sheik, Austria e Germania poi è arrivato il Covid che ha fermato il mondo, ma non i sogni di Ivan Di Cicilia (34), di Cattolica e Letizia Ricci (39), di Riccione: "Siamo una coppia di Travel Blogger che ha sempre avuto una grandissima passione per il viaggio - raccontano -.Ci siamo conosciuti ormai 5 anni fa, tramite amici ed un viaggio “on the road” di tutta l’intera costa della Puglia. Proprio in quel viaggio ci siamo allineati su ciò che sarebbe stata la nostra vita insieme. Entrambi, da soli, avevamo viaggiato davvero tanto, ma era arrivato il momento di farlo insieme come Giroviaggiando.mondo. Tutto questo accadeva alla fine del 2018. Abbiamo aperto tutti i social compreso il canale Youtube, dove abbiamo iniziato a caricare i video delle nostre uscite in Italia, fino alla prima meta all’estero che è stata Sharm el Sheik, nel 2019, luogo che conoscevo benissimo dato che ci lavorai come animatore un intero anno. In quel primo video, molto “primitivo”, mi sono reso conto che mi piaceva parecchio stare davanti alla telecamera. Quindi, al ritorno da quel viaggio, abbiamo cominciato a progettare moltissime mete da visitare ma, purtroppo, durante un tour tra Austria e Germania on the road, abbiamo sentito di questo strano virus che circolava nel mondo. Dopo qualche mese è arrivato anche in Italia e tutti i nostri progetti si sono dovuti fermare".

L'illuminazione sul destino della loro vita è arrivata durante un lockdown: "Entrambi eravamo a casa dai nostri rispettivi lavori, abbiamo deciso che nella vita volevamo fare i Travel Blogger di mestiere. In poco tempo abbiamo buttato giù un business plan, poi tanto studio come videomaker per quanto mi riguarda e tanta formazione dei social per Letizia. E così mi sono licenziato dal mio lavoro in fabbrica che mi opprimeva tanto, mentre Letizia è stata messa in cassa integrazione. Oggi siamo felici, perché facciamo un lavoro che ci piace, con la nostra azienda aperta nel 2021 e finalmente abbiamo davanti a noi un 2022 pieno di viaggi. Molti hanno detto che quello del turismo non è un settore indispensabile, ma pensando che è il 13% del Pil della nostra nazione vi fa capire anche quante persone vivono e sfamano le loro famiglie facendo gli agenti di viaggio, accompagnatori turistici…".

Ed ecco quindi organizzare il prossimo viaggio per scoprire le Mauritius: "La meta della ripartenza è l’isola di Mauritius, un’isola che per molti è solo mare e spiaggia, proprio per questa concezione andremo a girare un video dove mostreremo le bellezze dell’intera isola dal suo cuore verde al suo mare cristallino, un’isola che racchiude un esempio di come bilanciare perfettamente tutti gli elementi della natura che fa parte dei famosi corridoi turistici e che in realtà è davvero accessibile anche nel prezzo. Questo sarà il nostro viaggio inaugurale verso la ripartenza di un settore e di una quasi normalità di molte persone".

"Siamo davvero vicini alla popolazione Ucraina, dal momento che i nostri viaggi ci hanno dato la possibilità di conoscere molte persone di quella stupenda nazione - concludono Ivan e Letizia -.In un anno partito ancora a singhiozzi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo regalando qualche sorriso e spensieratezza con i nostri contenuti cercando, anche se per qualche minuto, di donarvi un sogno che finalmente, oggi, grazie ai corridoi turistici possono diventare realtà".