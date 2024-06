La costa romagnola "inospitale" per i fratini: dopo 12 anni di covate quest'anno nessun nido

Nelle spiagge della Romagna non sbocciano più grandi amori tra i fratini, i piccoli trampolieri dei lidi italiani. Anzi, sono sempre più gli esemplari che scelgono di lasciarle e "sistemarsi" altrove, magari in quelle spiagge di altre Regioni- per esempio nelle vicine Marche o in Veneto- che i Comuni scelgono di recintare e vietare al transito per i periodi dell'anno più sensibili, dedicati alla nidificazione. Da Rimini e Riccione alla costa ravennate, da qualche anno fino alla scorsa estate, è stato possibile vedere i piccoli volatili che sceglievano di vivere negli arenili liberi, nelle zone protette, ma anche negli stabilimenti balneari. Purtroppo però, dal periodo primaverile della nidificazione ad oggi, i primi di giugno, i volontari ed ornitologi che li seguono non hanno ancora visto schiudersi uova e nascere dei piccoli. Il motivo? Non solo maltempo, e i classici predatori. Il problema per i fratini siamo proprio noi umani, troppo presenti, troppo maleducati, irrispettosi delle minime regole di convivenza (come quella di tenere i propri cani al guinzaglio nelle spiagge segnalate) e incapaci di scegliere modi di pulizia della spiaggia "sostenibili".

I volontari del gruppo "Salviamo il fratino a Rimini e Riccione" lanciano un vero e proprio grido di allarme: "È da 12 anni che non succedeva di non avere nessun nido attivo in questo periodo e soprattutto di no avere nessun fratino, nè a Rimini, nè a Riccione". I volontari per scongiurare la scomparsa del fratino sulle proprie spiagge tornano a chiedere la tutela del suo habitat - i lidi della zona Marano, in particolare davanti l'ex colonia Bolognese, dove ogni estate si tiene la Beach Arena con i suoi concerti- non permettendo di tenere lì grandi eventi, così come i rispetto del divieto di portare cani liberi.

Un anno fa la presenza di un nido sulla spiaggia di Tagliata di Cervia, in provincia di Ravenna, aveva appassionato turisti e frequentatori del lido che si erano affezionati alla famigliola. Oggi, dopo una pulizia della spiaggia meccanica, la triste constatazione che la duna dove viveva la comunità di fratini non esiste più e anche la famiglia di Ala (nome dato alla mamma) non è stata avvistata dallo scorso marzo. Il Corriere Romagna riporta i pareri degli esperti: dalle spiagge di Rimini e Riccione "le coppie storiche e sedentarie se ne sono andate a metà estate 2023- racconta Roberta Corsi di Asoer, l'associazione ornitologi dell'Emilia Romagna- in marzo e aprile due coppie non sono andate a buon fine. E sono rimasti due maschi. L'anno scorso abbiamo perso due pulli nelle serate dei concerti. Pensare che da sette anni avevamo ogni anno 3 coppie. Ma la speranza è l'ultima a morire". Mentre per Claudio Mattarozzi, del circolo Matelda di Legambiente, Ravenna, resta l'amarezza di "non aver provato a fare di questa presenza una mascotte e un'attrazione con un progetto di costa che coinvolgesse operatori, enti e turisti con attività di pulizia mirate. Invece con la pulizia meccanica, la spiaggia diventa come un biliardo senza lasciare nessuna possibilità di mimetismo al fratino".

Nel frattempo gli appassionati dei fratini non si arrendono e continuano a monitorare i lidi. Proprio pochi giorni fa, a Rimini, nella spiaggia di fronte l'ex colonia Bolognese, si sono avvistate le impronte di una coppia di fratini, maschio e femmina. In loro è riposta la speranza che il fratino, qui, non diventi solo un ricordo