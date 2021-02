La Costituzione italiana si impara a scuola: donate copie agli studenti

L'iniziativa del Comune di San Clemente per gli allievi delle elementari e medie. E, tra le novità, in biblioteca in arrivo volumi speciali per persone con disabilità visiva

Il Comune di San Clemente dalla prossima settimana inizierà la distribuzione - è il primo anno - di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana agli alunni delle classi IV e Va elementare e I, II e IIIa media. La scelta va di pari passo alla predisposizione delle lezioni di Educazione Civica, curate dagli insegnanti delle rispettive scuole, nonché all’apprendimento delle nozioni fondanti la nostra Carta costituzionale.

Sempre in ambito formativo e culturale, per quel che concerne invece la Biblioteca Comunale Giuseppe Tasini, grazie al progetto Leggere Facile Leggere Tutti, promosso dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti Onlus, "allestiremo uno spazio della nostra sede con la disponibilità di libri - stampati a font tipografico particolare e dimensioni variabili, 15x21 e 17x24 cm, nonché in formato audio - affinché le persone affette da patologie oculari e dislessia medio-lieve possano accedere più facilmente alla lettura", spiega l'assessore Stefania Tordi.

"La Biblioteca Italiana Ipovedenti Onlus mette a disposizione i volumi - in dono - in cambio di uno spazio ad hoc riservato dalle biblioteche del territorio. San Clemente - aggiunge l’Assessora Tordi - ha aderito con entusiasmo all’iniziativa e ha dato il via libera alla sua realizzazione. La Biblioteca Tasini è la prima biblioteca della Valconca a dotarsi di questo nuovo, importante servizio socio-culturale".