La criminologa Roberta Bruzzone nominata consulente da Louis Dassilva e Valeria Bartolucci

Si dividono definitivamente le strade di Louis Dassilva e della moglie Valeria Bartolucci da quelle di Manuela Bianchi e del fratello Loris. I quattro, ascoltati a lungo dagli inquirenti della Squadra Mobile di Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, in un primo tempo avevano scelto di farsi seguire tutti dallo studio legale Barzan per poi scegliere percorsi diversi. I primi, infatti, hanno poi deciso di farsi rappresentare dal l’avvocato Riario Fabbri al quale, adesso, si è affiancata anche la criminologa Roberta Bruzzone che ha seguito il caso del delitto di via del Ciclamino per la trasmissione Rai "La vita in diretta". Alla professionista sono state affidate le indagini difensive per un omicidio che, dopo 5 mesi, non ha ancora indagati.