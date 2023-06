La cultura al centro della visita dell’assessore regionale Felicori e della presidente dell’assemblea legislativa Petitti

A pochi giorni dalla conferenza stampa del Premio Riccione per il Teatro avvenuta a Bologna e dall’imminente inaugurazione della mostra evento di Robert Doisneau (21 giugno) e del Riccione Summer Jazz (23 giugno), nella giornata di ieri l’assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna Mauro Felicori e la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emma Petitti sono stati in visita a Riccione. Accolti dalla vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e dal coordinatore Turismo Sport Cultura Eventi Museo Biblioteca del Comune Simone Bruscia, Felicori e Petitti hanno visitato i luoghi culturali della città, dalle ville storiche Mussolini e Franceschi al cantiere dello Spazio Tondelli.

“È stata una passeggiata scandita da riflessioni progettuali e da sopralluoghi nei nostri spazi culturali sempre più al centro dei nostri indirizzi e della nostra visione di città - ha raccontato la vicesindaca Sandra Villa - Una visita ufficiale da parte l’assessore alla nostra città, un abbraccio istituzionale che sentiamo forte e reciproco, una preziosa occasione dalla quale è emersa una condivisione di sguardo sulle idee e sui progetti”.

La vicesindaca ha colto l’occasione della visita per accompagnare Felicori e Petitti anche nel cantiere dello Spazio Tondelli. In presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola e del presidente di Geat Fabio Galli l’assessore regionale e la presidente dell’Assemblea hanno preso visione dell’andamento dei lavori. Il Comune di Riccione e la Regione Emilia-Romagna condividono un orientamento e una pianificazione progettuale sui temi preziosi e cruciali della Cultura, un crocevia sempre più strategico e decisivo per Riccione.