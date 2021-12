La curva epidemica tende ad appiattirsi ma ricoveri a +18%, l'appello alla vaccinazione

L'Ausl Romagna ha diffuso il bollettino coi dati dell'ultima settimana sull'andamento del Coronavirus nel suo territorio dal quale emerge una ulteriore tendenza al rialzo della curve epidemica per la sesta settimana consecutiva. Nel periodo dal 6 al 12 dicembre, che prende in considerazione i casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo, si sono registrate si sono registrate 3.852 positività (7,6%) su un totale di 50.699 tamponi con un aumento rispetto alla settimana precedente del 13,3%. Si registra una stabilizzazione dei nuovi casi in termini assoluti (-47). In totale sono ricoverati 225 pazienti, con un aumento del 27,8%, di cui 27 in terapia intensiva.

La situazione nella provincia di Rimini vede la curva epidemica che registrare un appiattimento rispetto alla settimana scorsa ma, in Romagna, risulta continuare a essere la maglia nera. Nel periodo analizzato dall'Ausl si sono avuti 1373 nuovi casi positivi (erano 1331 la scorsa settimana) con una crescita del 3,2% così distribuiti: nel distretto riminese che conta un'incidenza di 364 malati ogni 100mila residenti mentre la zona sud ha un'incidenza di 269 malati ogni 100mila residenti.

La situazione dei ricoveri, rispetto alla precedente rilevazione, ha avuto una nuova crescita del 18,2%: sono infatti 225 i pazienti che si trovano in terapia sub-intensiva (208 la scorsa settimana) e 27 in Terapia intensiva (26 la scorsa settimana). Dall'analisi emerge come il numero dei ricoverati in Terapia intensiva sia in netto aumento tra quelli che non hanno fatto il vaccino o non hanno concluso la campagna vaccinale.

Nell'ultima settimana sono aumentati i decessi per Covid: 28 quelli registrati in Romagna di cui 2 nella provincia di Rimini che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 1125. Al momento nella provincia di Rimini risultano 79 sanitari dipendenti Ausl e 9 convenzionati, pari all'1,9% del personale sospesi per non aver voluto effettuare la vaccinazione. Sul fronte della scuola, in provincia di Rimini risultano in quarantena gli alunni di 62 classi: 4 nella fascia 0-3 anni, 9 nella scuola d'infanzia e 29 in quella primaria, 17 alle medie e 3 alle superiori. Allo stesso tempo risultano due focolai attivi: uno in una casa di riposo e uno in una struttura ospedaliera.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i dati del riminese indicano che ad aver completato il ciclo per la copertura è il 78% della popolazione, il dato più basso di tutta la Romagna con le altre province che hanno abbondantemente superato l'80%. Nel dettaglio, il 96% degli over 80, dell'90% per la fascia 70-79, del 85% per la fascia 60-69, del 80% per la fascia 50-59, del 72% per la fascia 40-49, del 70% per la fascia 30-39, del 74% per la fascia 20-29 e del 61% per la fascia 12-19.

“A fronte dei dati - commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario di Ausl Romagna - che anche questa settimana ci confermano la persistente circolazione del virus, vorrei porre l’attenzione all’importante novità rappresentata dall’estensione del vaccino alla fascia 5-11 anni. Come si vede infatti, da diverse settimane anche sui nostri bollettini settimanali, sono in prevalenza i ragazzi più giovani ad essere diventati il bersaglio del virus, mentre la fascia dei 14-18 anni che si è già vaccinata, presenta tassi molto inferiori di contagi. Ciò a conferma ulteriore della barriera rappresentata dal vaccino. Per questo, voglio unirmi alle esortazioni lanciate in queste settimane dalle Comunità scientifiche dei pediatri, agli appelli lanciati in questi giorni dai nostri Pediatri di Libera scelta, ospedalieri e operanti nelle Pediatrie di Comunità, affinché anche per i bambini appartenenti alla fascia 5-11 anni, ora autorizzati alla vaccinazione, si produca una importante corsa all’adesione. I pediatri, che saranno presenti anche all’interno delle sedute vaccinali dedicate ai bambini, potranno rispondere alle domande, chiarire dubbi e fornire tutte le informazioni richieste ai genitori. Voglio concludere, allegando l’appello dei pediatri della regione Emilia- Romagna rivolto ai genitori dal titolo molto eloquente:” Genitori, vaccinate i vostri bambini contro Covid: non è troppo presto”.