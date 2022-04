La Dea bendata di casa alla Tabaccheria dell'Oro: nuovo colpaccio al Superenalotto

E' oramai di casa la Dea Bendata alla Tabaccheria Dell'Oro di Rimini dove, anche lo scorso giovedì, i fortunati sommettitori si sono potuti mettere in tasca un bel gruzzoletto. Le sorelle Barbara e Roberta, che gestiscono al ricevitoria, continuano la loro striscia positiva di vincite. Grazie a un maxi sistemone da 2500 euro, un 9x9 integrale acquistato dalla bacheca della Sisal, si è registrata una vincita da 64mila euro. Suddiviso in quote da 10 a 120 euro, i vincitori hanno incassato da 240 a 2500 euro.