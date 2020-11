La Dea Bendata si ferma in città, centrato un 5 al Superenalotto

Emilia Romagna di nuovo a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 14 novembre, a Rimini, un fortunato giocatore ha centrato un "5" da 49.864,09 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso Tabaccheria di via Lagomaggio, 46. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 65,4 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna, riferisce Agipronews, il premio di prima categoria più recente risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.