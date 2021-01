Come tradizione, l’ultima domenica di gennaio la Diocesi di Rimini celebra la “Giornata della Promozione Umana in missione”, un’occasione per sensibilizzare le Comunità e le realtà ecclesiali al sostegno delle realtà missionarie seguite proprio dalla Diocesi, in particolare la Missione Diocesana in Albania e la missione All Souls / “L. Guidotti” Hospital di Mutoko (Zimbabwe). L’Ufficio di “Missio”, quest’anno ha pensato di valorizzare in particolare l’esperienza dei giovani che hanno fatto esperienze missionarie in queste ultime stagioni, rendendoli più protagonisti in alcune modalità: Testimonianza di alcuni giovani durante la celebrazione liturgica di domenica 31 gennaio. Veglia di Preghiera in collegamento su IcaroTV e Icaroplay.it, venerdì 29 gennaio, dalle 20.35, con testimonianze di missionari in prima linea. Inserto Ponte Missioni (8 pagine, a colori) realizzato da il Ponte, inviato agli abbonati e in distribuzione gratuita durante le liturgie e nelle varie comunità.

Le questue delle Messe domenicali sono destinate alla Giornata della Promozione Umana. La Veglia di Preghiera, venerdì 29 gennaio, dalle ore 20.35, su Icaro TV e Icaroplay.it, è presieduta da don Aldo Fonti, direttore di Missio diocesana, e sarà celebrata nella chiesa della casa generalizia delle suore Francescane Missionarie di Cristo di via Bonsi, a Rimini. Si tratta di un momento di preghiera arricchito dalle testimonianze di operatori e missionari in prima linea. Ospiti: Alberto Capannini e Arianna Valentini, volontari Operazione Colomba dell’associazione Papa Giovanni XXIII; Massimo Migani, missione All Souls / “L. Guidotti” Hospital, Mutoko (Zimbabwe); Don Giuseppe Tosi, responsabile Missione diocesana in Albania.

La Veglia proporrà anche le meditazione del Vescovo Francesco Lambiasi, che prende spunto dal Vangelo di Matteo 25,35-44 (“Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere…”.). Animazione del Coro diocesano Megale Phones. Intervento di Gabriele Valentini (presidente associazione Campo lavoro missionario odv), sulle modalità dell’iniziativa 2021. Letture, salmi e preghiere. Versione di “Baba Yetu” (“Padre Nostro” in lingua Swahili), cantata dal coro riccionese Amarcanto.Proiezione video Caritas “Io sono l’altro”, sulla canzone di Niccolò Fabi, cantata da Giovanni Boldrini.