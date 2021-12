La Diocesi organizza incontro tra Vescovo e persone impegnate in ambito sociale e politico

Si rinnova il tradizionale appuntamento di incontro, dialogo e confronto cordiale tra il Vescovo di Rimini, i politici, gli amministratori e le persone impegnate in ambito sociale. Si tratta di una grande occasione per riflettere insieme, Chiesa e società civile, su argomenti di stretta attualità, che riguardano tutti, società, istituzioni e famiglie. Il tradizionale incontro del Vescovo con le persone impegnate in ambito sociale e politico, e con le realtà che operano nel mondo del lavoro, è organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale, ed in programma venerdì 17 dicembre alle ore 18 presso il Seminario diocesano “don Oreste Benzi” e il Teatro del Seminario, via Covignano 265.

“Ogni anno, nelle vicinanze della festa del Natale, desidero incontrare tutti coloro che, nel nostro territorio, si impegnano a servizio del bene comune nella vita politica. – ha detto il Vescovo Francesco – Stiamo vivendo una stagione di eventi epocali, dal punto di vista culturale e sociale, ed anche dal punto di vista ecclesiale. Stiamo combattendo contro questa difficile pandemia, contro i suoi effetti sociali, sanitari ed economici; e tutti intendiamo collaborare per ritrovare un clima sociale più sereno. A livello ecclesiale, abbiamo da poco iniziato un importante itinerario, denominato ‘percorso sinodale’, cha ha valenze sia per la Chiesa universale sia per la nostra Chiesa diocesana. In tale contesto, il nostro appuntamento offre a tutti la possibilità di incontrarsi e di dialogare serenamente, per scambiarsi opinioni e pareri, e per aiutarci a vicenda, ognuno nel rispettivo ambito di servizio”.

“Il programma, in forma semplice e senza particolari formalismi, - prosegue don Pierpaolo Conti, Direttore dell’Ufficio Diocesano per Pastorale Sociale che organizza l’incontro - prevede un momento iniziale di preghiera in cappella (per chi lo desidera); ci trasferiamo poi nel teatro, per vivere insieme una esperienza di dialogo e ascolto reciproco su argomenti di attualità, a partire da un intervento del Vescovo di Rimini”. L’incontro sarà concluso da un buffet; “avremo così anche la possibilità di scambiarci in maniera informale saluti e auguri in vista delle festività natalizie”. L’incontro è in programma venerdì 17 dicembre, alle ore 18, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini,