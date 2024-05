La discussione per il conto del kebab si trasforma in rissa, in 3 finiscono all'ospedale

La discussione per un conto da 20 euro in un kebab di viale regina Margherita si è trasformata in una rissa con tre persone finite in pronto soccorso e l'intervento in forze dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 20.30 nel locale di Rivazzurra padre e figlio, un 54enne e un 35enne di origini siciliane, avrebbero consumato nel locale ma al momento di pagare sarebbero iniziati i problemi. Al momento non è chiaro se ci sia stato un malfunzionamento del bancomat o delle difficoltà coi contanti ma i due hanno innescato un'animata lite col gestore, un pakistano 22enne. Dalle parole si è passati ai fatti col trio che ha iniziato a picchiarsi selvaggiamente ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrete 3 pattuglie dei carabinieri e una Volante della Polizia di Stato.

A fatica le forze dell'ordine sono riuscite a calmare gli animi ma, nel frattempo, il locale è stato devastato tra lanci di sedie, spintoni e pugni tanto che a terra sono rimaste evidenti tracce di sangue. Per i contendenti, tutti rimasti feriti, è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 e il trio è stato trasportato in pronto soccorso per le cure del caso per poi essere dimesso con prognosi di alcuni giorni. Sulla rissa indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, mentre al momento non ci sarebbero denunce in quanto per le lesioni riportate dai contendenti si procede con querela di parte che ancora non è stata sporta.