La droga nascosta nel bagagliaio frutta le manette all'automobilista

Un normale controllo stradale da parte di una pattuglia della polizia di Stato è fruttato le manette a un 27enne trovato con oltre 3 etti di hashish nel bagagliaio. Nella serata di mercoledì gli agenti, in servizio a Riccione, hanno fermato una vettura di grossa cilindrata con al volante il giovane che, in un primo tempo, è apparso molto tranquillo nel fornire i documenti richiesti dal personale della Questura ma quando le divise hanno dimostrato l'intenzione di controllare anche l'interno del veicolo ha iniziato a dare segni di nervosismo. Insospettita, la pattuglia ha così iniziato a un controllo più approfondito che ha permesso di scovare nel bagagliaio 3 panetti da un etto di hashish oltre a 2 dosi per un perso complessivo di 35 grammi nelle tasche del 27enne. Portato in Questura, il giovane è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.