La ex Tucker diventa la nuova casa dell’Associazione SCultura

L’Associazione SCultura di Riccione da oggi ha la sua sede legale e operativa all’interno dell’ immobile dell’ex azienda Tucker. Questa mattina sono state consegnate le chiavi del nuovo spazio che si trova nella zona artigianale di Riccione in via del Commercio, situato al primo piano dell’edificio messo a disposizione dall’Amministrazione all’associazione artistica- culturale, dove dal mese di novembre sarà possibile per i soci continuare le loro attività di scultura e, per chi lo desidera, imparare a scolpire la terra creta. Il contratto di comodato gratuito tra Comune di Riccione e Tribunale di Rimini con cui l’immobile confiscato negli anni scorsi è stato affidato al Comune, prevede la facoltà di destinare una parte, in subcomodato, alla realizzazione di laboratori di artigianato artistico. Una prerogativa richiesta dall’Amministrazione a suo tempo per dare risposte alle realtà artistiche locali. “ Siamo molto soddisfatti - commenta Consuelo Casadei, presidente Associazione SCultura - perchè finalmente abbiamo uno spazio adeguato e rappresentativo, dove poter realizzare le nostre opere, accogliere nuovi appassionati di scultura e svolgere la nostra attività culturale e artistica. Ringrazio l’Amministrazione per la disponibilità e il dialogo intercorsi fin da subito, questo ci consentirà di portare avanti progetti specifici come corsi e laboratori eventi espositivi. Sottolineo anche che dall’ottima collaborazione con il Comune di Riccione questa estate si è svolta per il secondo anno a Villa Franceschi “l’Estate dell’ arte”, una rassegna di scultura e pittura, dedicata a Dante Alighieri in occasione del settantenario della sua morte con il coinvolgimento anche di altre associazioni artistiche della città. Un connubio che ha portato bene perché è notizia, proprio di pochi giorni fa, della concessione del patrocinio dal Comune di Ravenna alla mostra riccionese integrata da nuove sculture in terracotta patinata e in altri materiali, dal titolo “Cavalcando il tempo” che si svolgerà dal 10 novembre al 30 marzo 2022, presso la Biblioteca del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna. Una preziosa realtà che comprende oltre alla Biblioteca con una raccolta di 20mila opere dedicate al Sommo Poeta, il Museo Dantesco, la casa e la tomba di Dante Alighieri situati nel cuore di Ravenna. Parte della mostra sarà inoltre dedicata a Dante Alighieri anche da Maddalena Fano Medas, nostra socia e nota artista riccionese, presente peraltro alla mostra estiva di Villa Franceschi”.

“Con la riconversione dell’immobile ex Tucker la cultura e il sociale si intrecciano in questo caso in una esperienza virtuosa - afferma la vice sindaco e assessore Servizi alla Persona Laura Galli-. Da un lato restituiamo patrimoni illeciti alla comunità, dall’altro mettiamo a disposizione nuovi locali per un’associazione di artisti che nutre l’interesse di operare per il proprio territorio e che ha preso parte attivamente ad un’iniziativa di successo come la rassegna estiva Estate dell’arte. La riqualificazione dell’ex Tucher, del resto, è partita negli anni scorsi con l’ingresso dell’Emporio Solidale nell’ottica di una metamorfosi radicale dello stabile e della sua destinazione”.

L’Associazione artistica e culturale SCultura, nasce quattro anni fa a Riccione da un gruppo di artisti del territorio, guidati dallo scultore riccionese Anselmo Giardini, con l’intento di occuparsi della promozione, della pratica, della diffusione e valorizzazione di attività culturali legate al mondo dell’arte e in particolare al mondo della scultura. SCultura nasce per favorire gli scambi intellettuali e professionali dei partecipanti, creare eventi che avvicinino all’ Arte sia i cittadini di Riccione che i turisti. Da anni collabora con l'Amministrazione Comunale di Riccione nell'organizzazione di mostre a Villa Francheschi e a Villa Mussolini.