La farmacia che ha fatto la storia di Rimini entra nell'albo delle Botteghe Storiche

La Farmacia Cantelli, con sede in piazza Tre Martiri 11, nel cuore del centro storico di Rimini, è una delle più antiche farmacie riminesi. Risale almeno al 1835, anno in cui viene citata in una causa dell’allora Tribunale della Sacra Consulta. Ancora oggi la lunghissima cassettiera in legno e i tanti vasi officinali appoggiati sul perimetro degli arredi a muro richiamano le antiche origini della farmacia e nelle etichette, recuperate nel laboratorio dall’attuale titolare dottor Ruggero Cantelli, è chiaramente leggibile il nome della Farmacia “Antica Farmacia Sensoli del Dott. Cantelli”. La Farmacia Cantelli non poteva dunque mancare nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini, né all’interno del progetto di Confcommercio provinciale che punta alla valorizzazione del patrimonio di identità conservato nelle attività commerciali storiche: negozi e locali che sono parte integrante della storia della città, ne conservano le tradizioni, le abitudini, la cultura; luoghi che ancora oggi si dimostrano attrattivi e in grado di parlarci della città, anche attraverso il linguaggio dell’innovazione. La Farmacia Cantelli lo fa proponendo sempre nuovi servizi e professionalità al servizio di cittadini e turisti, mantenendo la storicità degli arredi, la gentilezza e la cordialità di altri tempi.

Ora, grazie alla speciale Targa consegnata dal presidente di Confcommercio provinciale, Gianni Indino, inquadrando il QR Code si potrà scoprire la storia attraverso schede e fotografie d’epoca, come quella preziosa del 1943, in cui si vede che la Farmacia Sensoli era ubicata nel palazzo della piazza Tre Martiri superstite ai bombardamenti, ai civici 2-4 e da cui si evince l’ingresso nell’attività della famiglia Cantelli prima del 1946, con Pilade Cantelli, oppure il figlio Giulio Cesare padre dell’attuale proprietario Ruggero. La farmacia ha proseguito in questa sede e con questa denominazione fino al 1953 quando, una volta completato il palazzo progettato da Giuseppe Maioli si è spostata al numero 11, all’angolo con via Garibaldi dove è ancora oggi, come dimostra una foto dello stesso Maioli, datata 1957 e alcuni scatti del fotografo Davide Minghini del 1959 che ritraggono le medesime vetrine e la stessa insegna.

“Il riconoscimento di Bottega Storica del Comune di Rimini ci fa sentire orgogliosi - racconta Ruggero Cantelli, titolare della storica farmacia Cantelli di piazza Tre Martiri -. Sono nato e cresciuto dentro le mura di questa farmacia e ho vissuto a pieno tutti i cambiamenti negli anni, insieme a quelli della città. Continuare a vedere ancora oggi in farmacia volti che avevo visto per la prima volta da ragazzo 25enne, neolaureato e neoabilitato farmacista, mi fa pensare che per alcuni siamo rimasti un punto di riferimento fisso per la loro salute. Inoltre molti quando passano nel centro città vengono a trovarci senza necessità di ricevere un medicinale, ma solo per farci un saluto e per chiederci come stiamo: niente di più appagante di questo, sia dal lato professionale che umano. Negli anni, come è giusto che sia, tante cose sono cambiate e questo riconoscimento di Bottega Storica della mia città mi rendere estremamente contento e soddisfatto del lavoro che faccio ogni giorno. Negli ultimi mesi mi ha raggiunto dietro il bancone della farmacia anche mio figlio Riccardo, con tante nuove idee e voglia di rivoluzionare. Lavorando assieme riusciamo a sviluppare i nuovi progetti e a pensare al futuro, mantenendo sempre la storicità che ci distingue”.

“Avere inserito nel nostro progetto di valorizzazione del commercio storico la Farmacia Cantelli è un onore – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino –. Oltre ad essere una delle farmacie più antiche della città, questa attività porta con sé la grande passione e la professionalità della famiglia Cantelli. Generazioni di dottori farmacisti e un locale che profuma di storia vanno di pari passo a servizi sempre innovativi che la rendono un esercizio di eccellenza del panorama cittadino. Invito dunque a scoprire notizie e curiosità attraverso il sito botteghestoricherimini.it e a seguire gli itinerari proposti andando di bottega in bottega per conoscere Rimini, parlare della sua storia con chi l’ha costruita, guardare la città con un occhio diverso attraverso le sue attività commerciali autentiche ed identitarie”.