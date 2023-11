La farmacia comunale bellariese, dalla telemedicina all’autonomia nei piani terapeutici: "Bilancio sano e servizi potenziati"

Servizi al cittadino costantemente potenziati e conti in ordine: questi gli aspetti salienti del bilancio stilato dal Presidente della Farmacia Comunale di Bellaria Igea Marina Nicola Missiani. Il Presidente, in carica da quasi un quadriennio, si sofferma anzitutto sull'innovativo servizio di telemedicina, “frutto dell’accordo con un’autorevole società in stretto contatto con oltre 7.000 farmacie in tutta Italia. Un servizio grazie al quale è possibile eseguire alla Farmacia Comunale ad esempio un elettrocardiogramma, sia normale che urgente, che nel giro di poco – entro trenta minuti circa – produce all'utente il referto firmato da un cardiologo: indirizzandolo nell'immediato verso la migliore soluzione clinica." Un servizio che fa il paio da un lato con l’holter cardiaco, anch’esso introdotto in tempi recenti, con la struttura di via Baldini attrezzata per eseguire il monitoraggio di 24 ore attraverso l’apposita apparecchiatura. "Anche in questo caso, l'utente viene refertato da personale medico specializzato praticamente nell’immediato”, sottolinea Missiani. Dall’altro lato, con l’esecuzione dell’elettrocardiogramma utile all'ottenimento dell'abilitazione base per l'attività sportiva dei bambini, anch’esso disponibile già da qualche tempo.

Un pacchetto di servizi preziosi, se si pensa all’importanza della prevenzione nelle patologie cardiovascolari, non a caso molto utilizzati dai fruitori della farmacia: che sposando l’iniziativa promossa dall'Associazione Cardiologi Mondiale con approvazione dei Medici di Famiglia Italiani, è costantemente impegnata anche in altre attività legate a sensibilizzazione e prevenzione delle malattie del cuore. “Estendendo il discorso, mi piace sottolineare come in questi anni la nostra struttura si sia consolidata quale riferimento per la comunità. Penso alle migliaia e migliaia di tamponi eseguiti durante la pandemia, con la Farmacia Comunale sempre in prima linea anche in momenti in cui sembrava prevalere la paura. Ma anche a quel servizio Cup per la prenotazione con impegnativa dei vari servizi specialistici, che ormai diversi anni fa la Farmacia Comunale offrì per prima a Bellaria Igea Marina seguita poi dalle altre. Senza dimenticare”, aggiunge, “che dal 1 novembre la nostra farmacia, come previsto dai nuovi accordi tra autorità sanitarie, è divenuta autonoma nella gestione di tutti i piani terapeutici, fornendo quindi all’utenza anche quei farmaci che sino ad allora erano ritirabili solo presso la farmacia ospedaliera. Ferma restando, appunto, la stretta necessità di un piano terapeutico prescritto dallo specialista.”

Un quadro di servizi “che rende la nostra struttura moderna e al passo con le varie possibilità che tecnologia e autorità sanitarie mettono a disposizione. Risultati raggiunti anche attraverso un’operazione di spending review in tema di consumi energetici, che ha reso la farmacia più sostenibile contribuendo a un bilancio sano. Tutto questo, vista la natura pubblica della nostra azienda, si traduce in utili ridistribuiti alla comunità sotto forma di investimenti e potenziamento dei servizi al cittadino.”