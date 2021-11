La Federazione Motociclistica Italiana celebra a Riccione i suoi 110 anni

Celebrare la storia della Federazione Motociclistica Italiana, riconoscere le imprese dei grandi campioni del nostro motociclismo, condividere lo spirito di appartenenza che lega i Moto Club alla loro Federazione. Con questi presupposti la FMI si appresta a organizzare l'Evento Celebrativo dei 110 anni, che si svolgerà sabato 11 dicembre presso il Palazzo dei Congressi di Riccione. Sono attesi al grande evento oltre 50 piloti che negli ultimi dieci anni hanno regalato al motociclismo italiano titoli iridati e coppe del mondo, sia a livello individuale che nelle competizioni a squadre. Insieme a loro, parteciperanno personalità di spicco del mondo sportivo e non solo. Nel 2011 la festa a Vallelunga segnò il secolo di storia della Federazione; a Riccione verrà reso merito a chi ha dato lustro al nostro sport dal 2012 ad oggi. L’Evento Celebrativo si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 ed è aperto a tutti i Moto Club FMI affiliati nel 2021, che ne hanno già ricevuto comunicazione e per partecipare possono registrarsi sull'apposita piattaforma (disponibile cliccando qui) entro venerdì 3 dicembre. La scadenza del 3 dicembre è comunque soggetta al raggiungimento del limite massimo dei posti consentiti, per cui la procedura potrebbe essere chiusa in anticipo rispetto a tale data. L’Evento Celebrativo si svolgerà nel pomeriggio e sarà preceduto dalla 75° Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà approvare le modifiche allo Statuto Federale proposte dal Consiglio Federale. All’Assemblea – di cui tutte le informazioni sono disponibili cliccando qui - potranno accedere esclusivamente i sodalizi con diritto di voto. Anche per L’assemblea sarà necessario registrarsi entro il 3 dicembre.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Stiamo organizzando un evento di alto livello, in cui celebreremo gli ultimi dieci anni del nostro motociclismo insieme ai Moto Club FMI. Vogliamo consentire ai partecipanti di vivere una giornata memorabile, in cui i nostri sodalizi possano condividere la loro e la nostra passione con alcuni dei più grandi atleti dello sport. E’ ancora presto per svelare i dettagli ma posso anticipare che sono garantite forti emozioni e sorprese entusiasmanti. Anche l’Assemblea Straordinaria rappresenta un importante momento di partecipazione: mi auguro vi prenda parte un alto numero di Moto Club”.