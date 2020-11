La Federconsumatori denuncia: "Costi ancora troppo elevati per tamponi e test sierologici"

Da una indagine Federconsumatori Rimini si evincerebbe che il costo per i cittadini della provincia di Rimini che fanno un tampone o un test sierologico presso una struttura privata rimarrebbe, dopo 9 mesi dall’inizio della Pandemia Sars-Cov2, ancora elevato. "In una fase nella quale il tracciamento delle positività Covid attraverso un monitoraggio puntuale e preciso - dennuncia l'associazione - possono contenere l’espandere della pandemia, un costo meno elevato ed alla portata di tutte le fasce sociali oltre ad evitare file, ritardi e code negli ospedali e nei punti prelievo dell’Asl. Sono molti i cittadini della nostra provincia che in queste settimane si sono rivolti a strutture sanitarie private per effettuare un tampone, al fine di verificare una possibile infezione da virus Sars-Cov2, (un esame per il quale, lo ricordiamo, è sempre necessaria la prescrizione del proprio medico di famiglia) si trovano spesso di fronte a prezzi piuttosto vari fra di loro, ma comunque ancora molto cari per le tasche di tutti".

"Nella nostra provincia - analizza Federconsumatori - per un test sierologico si va dai 25 ai 37 euro per quello rapido, dai 35 ai 50 euro per quello con anticorpi quantitativi, per i tamponi rapidi dai 25 ai 70 euro; per il tampone molecolare dai 75 ai 105 euro. Le strutture strutture pubbliche devono restare il principale riferimento per l’utenza seppure oggi, in difficoltà visti i crescenti numeri di richieste, è necessario fornire maggiori tutele anche a chi decide di rivolgersi a strutture sanitarie private, a partire dai costi che è chiamato a sostenere. Non può essere che ci sono cittadini che possono permettersi un tampone e settimana e chi lo farà solo se si ammala. I cittadini e sopratutto le fasce più deboli hanno e stanno pagando già a sufficienza la pandemia Covid, sarebbe quindi necessaria quanto prima una regolamentazione dei costi dei test e dei tamponi in quanto necessari ai cittadini tutti per combattere questa pandemia".