La festa della Prima comunione finisce a cazzotti, interviene la polizia di Stato

Festa della Prima comunione piuttosto agitata quella andata in scena nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia di Rimini che si è conclusa con l'intervento della Polizia di Stato e l'arresto di una persona. Secondo quanto emerso, durante il banchetto gli ospiti avrebbero alzato parecchio il gomito e, in particolare, marito e moglie si sono profusi in brindisi tanto che a un certo punto l'uomo non sarebbe più stato in grado di restare in piedi provocando l'ira della compagna. La donna, su tutte le furie, ha iniziato ad inveire contro il compagno innescando una vera e propria lite. Dalle parole si è quindi passati ai fatti ed è stato necessario l'intervento della polizia di Stato per riportare la calma. Nonostante l'arrivo delle divise, l'uomo ha continuato a dare in escandescenza aggredendo gli agenti e, alla fine, è stato necessario portarlo in Questura e arrestarlo per resistenza.