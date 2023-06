La festa finale di Gioco–Sport: la gioiosa "invasione" degli alunni allo stadio Calbi e al Palazzetto dello Sport

Nella mattina di martedì la Sindaca, Franca Foronchi, e l’Assessore alla Pubblica istruzione, Federico Vaccarini, hanno incontrato e portato il proprio saluto alle 31 classi delle Scuole Primarie, Repubblica, Carpignola e Torconca, dell’Istituto Comprensivo Cattolica, che hanno partecipato alla "Festa finale Gioco – Sport". Sei classi quinte hanno svolto un torneo di pallarilanciata presso il Palasport, di via Salvo d’Acquisto, organizzato e diretto dalla docente di educazione fisica Chiara Temellini.

Le restanti 25 classi, dalla prima alla quarta, hanno partecipato a giochi vari all’interno dello Stadio Giorgio Calbi, di via del Partigiano. In particolare, al campo sportivo, bambine e bambini accompagnati e guidati dai rispettivi docenti, dopo l’avvio della mattinata sulle note dell’Inno d’Italia sono stati suddivisi secondo 10 diverse colorazioni (giallo, rosso, verde, nero, azzurro, arancio, grigio, rosa, fucsia e viola) e sistemati in ognuna delle zone gioco e di gioco-sport previste: calcio, quattro cantoni, palla al re, bocce, sotto il ponte, corsa veloce, lupo ghiaccio, scalpo, karate, sasso carta forbice.

La festa rappresenta la conclusione del progetto ministeriale, “Scuola Attiva Kid”, di tutti i progetti sportivi e di tutte le attività di educazione fisica svolti nel corso di questo anno scolastico. E’ stata organizzata mettendo al primo posto il fair play, la condivisione, la collaborazione, la cooperazione e la gioia di fare sport ed è una valida dimostrazione del fatto che quando le forze di ciascuno di noi si uniscono e collaborano si possono fare grandi cose.

Un ringraziamento per l’evento è doveroso per tutti coloro che hanno reso possibile la bellissima manifestazione: la Dirigente Scolastica, i docenti tutti che hanno gestito le varie stazioni-gioco e precedentemente preparato i bambini, la Tutor del progetto Scuola Attiva Kids Priscilla Monaco, ideatrice ed organizzatrice della manifestazione suddetta, i referenti delle società sportive, Susanna Zecchini e Massimiliano Zaccagni per Karate, Arianna Adanti ed Emilio Docente per Calcio, Massimo Serafini per Bocce, i gestori degli impianti Campo Sportivo e Palasport, Omar Ibidi e Diego Saleh, l’Amministrazione comunale per aver reso possibile l’evento, l’assessore Federico Vaccarini e la Sindaca Franca Foronchi per la presenza ed il calore dimostrati, la Polizia Municipale per aver garantito la sicurezza all’inizio e alla fine della manifestazione e la ditta Bacchini per aver assicurato il trasporto a chi è solito usare il pulmino per raggiungere la scuola.