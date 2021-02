La Fillea Cgil ottiene i 5 seggi della Rsu dello stabilimento di Cattolica della Ferretti Yachts

Con una straordinaria affermazione della Fillea Cgil che ha ottenuto tutti i 5 seggi disponibili, si sono concluse le elezioni della RSU dello stabilimento di Cattolica della Ferretti Yachts. Sono stati eletti: Natalino Silvagni, Ivan Moretti, Simone Maldini, Mauro Benelli, Michele Simonetti. Molto positiva anche l’ampia partecipazione al voto delle lavoratrici e dei lavoratori con una percentuale di votanti del 77%. "Non possiamo che essere soddisfatti del risultato raggiunto - ha dichiarato la sigla sindacale - in particolare ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo esercizio di democrazia e i nostri rappresentanti che si sono messi in gioco accettando di assumersi, insieme alla Fillea Cgil, un’importante responsabilità nei confronti delle compagne e dei compagni di lavoro. Un rapporto che esce rafforzato anche in vista delle prossime scadenze legate in particolare al rinnovo del contratto aziendale in scadenza nel 2021 e per il quale prossimamente verrà elaborata una piattaforma con le richieste economiche e normative".





Ferretti Group è una multinazionale nel settore della cantieristica navale. La sua prima imbarcazione è stata costruita a Cattolica nel 1971 e ora, in Italia, conta 5 stabilimenti: Forlì, Cattolica, Sarnico, La Spezia, Ancona. In passato ha avuto seri problemi di indebitamento, ma nel 2012 una ditta controllata dallo Stato cinese ha rilevato la maggioranza delle quote della Società. Negli ultimi anni la Ferretti Yachts ha conseguito cospicui ricavi e sono stati fatti importanti investimenti, sia per lo sviluppo del prodotto sia nell'acquisto di terreni e fabbricati. Complessivamente sono occupati circa 1.500 lavoratori, 172 nello stabilimento di Cattolica.