“La forza di una comunità”, la campagna di comunicazione prosegue con contenuti inediti

Dopo l’incontro pubblico che si è tenuto lunedì 21 marzo al teatro il Lavatoio, la campagna di comunicazione “La forza di una comunità. Santarcangelo tra pandemia e futuro” prosegue con la pubblicazione di nuovi contenuti sul portale tematico dedicato ai primi due anni e mezzo della Giunta. Su www.comune.santarcangelo.rn.it/bilancio-meta-mandato-2019-2021 è infatti presente una sezione che raccoglie dati, articoli e video che raccontano il percorso della città un in periodo sicuramente fuori dall’ordinario – caratterizzato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina – ricco inoltre di sfide importanti per il futuro di Santarcangelo. Il portale verrà aggiornato regolarmente con nuovi contenuti, che raccoglieranno le voci della città: figure legate a Santarcangelo per la loro attività in settori particolarmente rilevanti racconteranno la loro esperienza in merito alle materie di cui si occupano.



Ad aprire questa nuova sezione l’intervista a Daniela Palmieri, psicologa, volontaria dell’associazione Rompi il silenzio e coordinatrice delle attività del Centro antiviolenza “Marielle”, premiato con l’Arcangelo d’Oro 2021 dall’Amministrazione comunale. La sua testimonianza è particolarmente significativa, perché nel corso di questi anni la pandemia ha inasprito le violenze e limitato ancor più le libertà delle donne: nell’intervista, Daniela Palmieri racconta proprio il lavoro e l’attività del Centro in questo periodo delicato, spiega il valore della nuova sede e rivolge un appello a tutte le donne, affinché si sentano libere di rivolgersi alle operatrici, anche solo per fugare i più piccoli dubbi. Nelle prossime settimane, la nuova sezione sarà quindi arricchita da ulteriori materiali e da interviste a figure del mondo dello sport, del turismo, della cultura, ecc. Nel frattempo, oltre al numero speciale di TuttoSantarcangelo già inviato alle famiglie della città, sono in preparazione nuovi contenuti mentre la campagna prosegue sui canali social del Comune (www.facebook.com/ComunediSantarcangelodiRomagna e www.instagram.com/santarcangelopiu/).