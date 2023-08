La fuga di gas innesca uno scoppio, gravi ustioni per l'inquilino trasportato al "Bufalini"

E' rimasto gravemente ustionato, ma non sarebbe in pericolo di vita, un 35enne di origini africane coinvolto nell'esplosione di un'abitazione a Rimini. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di martedì in via delle Fonti Romane a San Lorenzo a Monte quando, dalle prime ricostruzioni, il ferito si trovava nel piano seminterrato della casa dove era stata allestita una cucina alimentata a gpl. Con tutta probabilità la bombola ha avuto una perdita con la stanza che si è saturata di gas e, alla prima scintilla, si è innescata l'esplosione. Il 35enne è riuscito a uscire all'aperto mentre sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Questi ultimi, vista la situazione, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna e dopo aver stabilizzato l'ustionato lo hanno trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Il personale del 115 ha lavorato per oltre 4 ore prima di dichiarare il cessato pericolo e l'inagibilità della struttura coinvolta dall'esplosione.