La gelateria festeggia i suoi primi 50 anni e organizza un'avvincente caccia al tesoro

Aria di festa alla Gelateria King di Riccione che, lo scorso fine settimana, ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con una serie di festeggiamenti. La festa è iniziata alle 16 con uno spettacolo pensato apposta per i più piccoli, "Qui e Ora" di e con Francesco Checco Tonti, ed è continuata fino alle 20 tra spettacoli di giocoleria, taglio della torta e brindisi. Momenti di allegria ai quali si è aggiunta un'avvincente caccia al tesoro nella Perla Verde che è tutt'ora in corso. Per Riccione sono stati nascosti alcuni gettoni con l'inconfondibile “K” di Gelateria King. Chi li trova, dopo averli fotografati e pubblicati nelle stories, taggando il profilo Instagram "gelateria_king_riccione", dovrà portarli in gelateria. Fino al 15 giugno avrà uno sconto sui gelati: con un gettone ci sarà il 50% su coni e coppette, mentre portando tre gettoni lo sconto del 50% sarà sulle vaschette.

La Gelateria King, nel corso del suo mezzo secolo di attività, è diventata un'istituzione a Riccione. Oggi situata all'angolo tra Viale Ruffini e Piazza Unità, nel cuore del paese, aprì nel lontano 197 in viale Ceccarini e nella Perla Verde fu la prima a rimanere aperta tutto l'anno. In pochissimo tempo, ha conquistato il cuore di riccionesi e turisti, diventando uno dei punti di riferimento per chi desiderava mangiare un buon gelato. Prima della discoteca, durante la passeggiata della domenica, chiunque si fermava a prendere un cono gelato. Dal 2013 la gelateria si trasferì nell'attuale location di Riccione Paese, mentre l'anno 2021 segnò l'arrivo della nuova gestione. "Alcune cose sono cambiate" racconta Lucia, che insieme ai soci Marco e Roberto gestisce la King, "altre invece sono rimaste invariate". Ad essere cambiato è senza dubbio il look. Più moderno rispetto al passato. Ma cosa è rimasto uguale? "Due aspetti per noi fondamentali: lo staff, per mantenere continuità con il passato, e lo standard dei nostri prodotti. Chi ha scelto in passato e continua a scegliere oggi gelateria King lo fa per la bontà del gelato. Noi abbiamo addirittura migliorato questo aspetto, alzando ancora di più l'asticella. Chi ha provato il nostro gelato lo sa: non ci possono essere compromessi". "Gli ingredienti sono di prima scelta" le fa eco Marco "i nostri fornitori li abbiamo individuati per prossimità, oltre che per qualità dei prodotti. Inoltre ci impegniamo ogni giorno a trovare qualcosa di nuovo da proporre ai nostri clienti: i Dopocena, che sono la nostra proposta in bicchiere per concludere in bellezza un pasto o le torte, pensate per tutte le occasioni...le idee non ci mancano!". "Alla guida della gelateria c'è Luca" continua Roberto, "il nostro uomo di fiducia: mastro gelataio e boss delle torte". E a guardare il bancone, non mancano nemmeno, durante tutto l'anno, i classici gusti del gelato all'italiana e altri, come il Dolcesalato, che i clienti della gelateria King hanno dimostrato di amare in questi anni.