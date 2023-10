La Gelateria Vanni raddoppia: anche quest’anno in finale al concorso internazionale Sherbeth

Dopo la storica prima presenza nel 2022 al Festival del Gelato Artigianale più importante al mondo, la Gelateria Vanni di Misano raddoppia e anche quest’anno è stata selezionata tra le 50 finaliste dello Sherbeth Festival, in programma a Palermo dal 27 al 29 ottobre. Lo Sherbeth sarà anche nel 2023 uno degli eventi più attesi del panorama enogastronomico, l’incontro tra le eccellenze del mondo del gelato artigianale a livello internazionale ed un premio finale assegnato in base alla valutazione di una giuria tecnica composta dai migliori specialisti del settore, giornalisti e food blogger.

A novembre di un anno fa era stata la prima esperienza, quest’anno Daniele Michienzi, mastro gelatiere della Gelateria Vanni di Misano Adriatico è pronto a giocarsi nuovamente le sue carte in quello che è a tutti gli effetti il Mondiale dei Gelatieri: “L’anno scorso ho vissuto un sogno e conosciuto i migliori gelatieri del mondo con alcuni dei quali tuttora mi sento e confronto; essere di nuovo selezionato per lo Sherbeth mi riempie di orgoglio, è un premio al lavoro di ricerca ed esperimenti che facciamo quotidianamente, per provare nuove ricette, nuovi gusti, ingredienti sempre più genuini e particolari”.

Una conferma tutt’altro che scontata, viste le centinaia di richieste di partecipazione che ogni anno arrivano a Palermo da tutta Italia e non solo; anche questa volta Michienzi sarà l’unico a difendere i colori della provincia di Rimini, motivo in più di orgoglio e soddisfazione. Se l’anno scorso la presenza allo Sherbeth era già una vittoria, quest’anno Daniele non nasconde le sue ambizioni: “Certo, essere presenti è già un premio ma vado a Palermo per giocarmi le mie carte, con tanta felicità e mettendo in campo tutta la passione che ho per questo lavoro; in questi giorni sceglierò insieme a mia moglie Laura il gusto da portare e cecherò di realizzarlo nel miglior modo possibile”. Nel frattempo Daniele e Laura proseguono la stagione con le aperture del weekend nella loro gelateria in via della Repubblica a Misano e tra un gusto classico e l’altro proporranno anche qualche ricetta in ballottaggio per essere portata in gara a Palermo.