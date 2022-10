La Gelateria Vanni vola al concorso internazionale Sherbeth

Appuntamento storico per il mondo della gelateria riminese che il prossimo mese vedrà la Gelateria Vanni di Misano partecipare al prestigioso concorso internazionale Sherbeth, in programma a Palermo il 15 e 16 novembre. Sherbeth, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, è uno degli eventi più attesi del panorama enogastronomico, è l’incontro tra le eccellenze del mondo del gelato artigianale e in ogni edizione prende vita il concorso a numero chiuso Francesco Procopio Cutò, uno dei concorsi più importanti al mondo con il premio finale assegnato in base alla valutazione di una giuria tecnica composta dai migliori specialisti del settore, giornalisti e food blogger. Quest’anno tra i 37 partecipanti selezionati è presente appunto anche la Gelateria Vanni di Misano Adriatico con il suo mastro gelatiere Daniele Michienzi che aveva proposto la candidatura qualche mese fa e ora è pronto a far le valigie per volare a Palermo. “Sono incredulo – commenta entusiasta Daniele – ho inviato la candidatura quasi senza speranza, lo Sherbeth per me è sempre stato un sogno, essere selezionato per la fase finale tra centinaia di candidature è per me motivo di grande orgoglio”.

Sì perché i 37 finalisti sono stati scelti tra centinaia di candidature provenienti da tutto il mondo e ora sono pronti a sfidarsi il 15 e 16 novembre per aggiudicarsi l’ambito titolo di miglior gelato. “E’ già un sogno essere presenti, non penso certo alla vittoria ma a godermi il momento – spiega il titolare della Gelateria Vanni – ora sceglierò insieme a mia moglie Laura il gusto da portare e a Palermo cercherò di realizzarlo nel miglior modo possibile”. Nel frattempo Daniele e Laura proseguono la stagione con le aperture del weekend nella loro gelateria in via della Repubblica a Misano, balzata agli onori delle cronache quest’estate per aver lanciato Happy Bau, il primo gelato per gli amici a 4 zampe.